Известного рэпера попросили заплатить 91 тыс. рублей за клумбу и дерево Mash: столичные власти взыскивают с рэпера Navai 91 тыс. рублей за бордюр

Telegram-канал Mash сообщил, что столичные власти хотят взыскать с рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) 91 282 рубля за ущерб городской инфраструктуре после ДТП в центре Москвы. По информации источника, иск поступил в столичный суд 7 июля.

Как пишет канал, речь идет об аварии, произошедшей 5 мая на Зубовском бульваре рядом с Парком Горького. По словам очевидцев, спорткар двигался на высокой скорости. Автомобиль развернуло, он задним ходом вылетел на тротуар и врезался в дорожные ограждения. Во время столкновения в машине сработали подушки безопасности. Водитель и пассажир не получили травм.

Ранее Navai объяснил, что причиной ДТП стали некачественные гоночные колеса. Он также заявил, что не успел установить регистрационные номера, поскольку недавно приобрел Ferrari.

До этого сообщалось, что стоимость разбитого Ferrari 488 Pista оценивается примерно в 47–68 млн рублей. Машина получила серьезные повреждения: отлетели колеса, пострадал кузов и сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей.