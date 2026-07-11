Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июля: последние новости, сводка, бои

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 11 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в субботу, 11 июля: обстановка на фронте сегодня

«Минувшей ночью киевскими нацистами совершена очередная атака на объекты гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области. В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы. К счастью, пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было. Простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам или провести время с близкими, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, идет оценка нанесенного ущерба», — сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления идут позиционные бои.

«На восточном фланге ВС РФ заняли несколько опорников в районе Новоселовки, а также западнее сел Копани и Ровное. В Запорожской области объявлена ЧС техногенного характера из-за ударов врага по пшеничным полям. Площадь уничтоженных посевов уже 1479 гектаров», — добавил он.

«Дневник десантника» пишет, что ярославские десантники отразили атаку ВСУ под Ореховым на НТРК с пулеметами.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«На Ореховском участке Запорожского направления противник применил наземные роботы, вооруженные пулеметами, для контратаки на наши позиции. Украинские комплексы двигались вдоль лесополосы и вели огонь по нашим позициям. Однако приблизиться они так и не смогли, будучи уничтоженными ударами FPV-дронов подразделения БПЛА 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ», — добавил автор канала.

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что Энергодар и Запорожская АЭС сегодня — одна из самых опасных точек на карте региона.

«Цифры, озвученные главой Росатома Алексеем Лихачевым по итогам переговоров с делегацией МАГАТЭ, звучат как крайне тревожный сигнал всему мировому сообществу: с середины марта в результате ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек, еще 43 получили ранения. В том числе и нынешние, и бывшие работники Запорожской атомной электростанции, и члены семей. За тот же период ЗАЭС подверглась более чем 460 атакам украинских беспилотников и свыше 15 ударам артиллерии. Такой уровень агрессии со стороны ВСУ, по словам руководителя Росатома, выходит „далеко за рамки здравого смысла“», — отметил он.

По словам Поддубного, особую тревогу российских специалистов вызывает состояние инфраструктуры станции.

«Запасы дизельного топлива на ЗАЭС сейчас составляют лишь 50% от необходимого объема, а это критически важный ресурс для поддержания базовых систем безопасности в случае отключения внешнего энергоснабжения. Дефицит топлива способен многократно усилить риски техногенной катастрофы. Лихачев особо подчеркнул, что любое замалчивание фактов об ударах по ЗАЭС и Энергодару фактически становится поощрением дальнейшей эскалации со стороны украинских формирований. И здесь речь идет не просто о военных действиях — речь о прямой угрозе ядерной безопасности целого региона», — добавил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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