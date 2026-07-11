«Втираются в доверие»: спасенная из рабства россиянка обратилась к девушкам Освобожденная в Мьянме россиянка предупредила об опасности знакомств в Сети

К интернет-знакомствам нужно относиться с особой осторожностью, заявила РИА Новости россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме. Она отметила, что преступники могут долгое время устанавливать доверительные отношения с жертвами, а затем продавать их организаторам подобных схем. По словам девушки, длительное общение или даже личные встречи не гарантируют безопасности.

Схема, с которой столкнулась я, оказалась очень продуманной. Такие люди могут месяцами втираться в доверие, строить отношения, собирать информацию и фотографии, — рассказала она.

Ранее стало известно, что освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме россиянка вылетела из аэропорта Суваннапхум в Россию. Сотрудники таиландской иммиграционной полиции помогли ей в возвращении на родину. Женщина выразила огромную благодарность дипломатам за то, что они приехали за ней.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что в приграничных районах Мьянмы участились случаи обмана российских граждан, которых злоумышленники вовлекают в деятельность нелегальных кол-центров. Она отметила, что для предотвращения подобных преступлений в будущем профильные ведомства уже договорились создать специальный комплекс упреждающих мер.