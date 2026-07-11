Индийский гуру назвал способ снизить тревожность

Постоянные упражнения для дыхания способствуют снижению уровня тревожности, заявил РИА Новости индийский гуру и основатель международного фонда «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкар. По его словам, они также усиливают интуицию и в целом положительно сказываются на качестве принимаемых решений.

Дыхательные практики определенно помогают снизить уровень тревожности, а также усиливают вашу интуицию. Все это способствует принятию более взвешенных и эффективных решений, — поделился эксперт.

Собеседник агентства отметил, что сегодня медитация и различные практики вызывают растущий интерес у широкой аудитории. Он подчеркнул, что это перестало быть роскошью или хобби — теперь такие методики становятся необходимостью для укрепления ментального здоровья.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская поделилась, что тревожность за рулем может стать дополнительным фактором риска, так как высокий негативный фон снижает мозговые функции. Для поддержания концентрации внимания за рулем можно использовать простые техники саморегуляции.