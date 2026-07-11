Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 12:24

Индийский гуру назвал способ снизить тревожность

Гуру Рави Шанкар: дыхательные практики могут снижать уровень тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Постоянные упражнения для дыхания способствуют снижению уровня тревожности, заявил РИА Новости индийский гуру и основатель международного фонда «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкар. По его словам, они также усиливают интуицию и в целом положительно сказываются на качестве принимаемых решений.

Дыхательные практики определенно помогают снизить уровень тревожности, а также усиливают вашу интуицию. Все это способствует принятию более взвешенных и эффективных решений, — поделился эксперт.

Собеседник агентства отметил, что сегодня медитация и различные практики вызывают растущий интерес у широкой аудитории. Он подчеркнул, что это перестало быть роскошью или хобби — теперь такие методики становятся необходимостью для укрепления ментального здоровья.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская поделилась, что тревожность за рулем может стать дополнительным фактором риска, так как высокий негативный фон снижает мозговые функции. Для поддержания концентрации внимания за рулем можно использовать простые техники саморегуляции.

Здоровье
тревожность
дыхание
упражнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новом инструменте в работе советов директоров
Лифт вместе с людьми рухнул с пятого этажа в Москве
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.