Стену памяти о жертвах Волынской резни возведут в Польше

В Варшаве возведут стену памяти жертв Волынской резни, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении на платформе Х, по случаю годовщины массового убийства поляков в 1943 году украинскими националистами. Он отметил, что на территории Украины до сих пор не были должным образом захоронены жертвы военных конфликтов XX века.

Мы хотим сохранить память о каждом из них. По имени и фамилии. Поэтому в Варшаве появится стена памяти с вечным огнем и фамилиями каждой идентифицированной жертвы, — отметил Туск.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у главы Украины Владимира Зеленского в ответ на переименование одного из подразделений ВСУ в честь украинских националистов, виновных в Волынской резне. Политик объяснил, что «болевой порог» его страны был превышен.