Жители Хабаровского края пересели на лодки из-за капризов погоды Жителей села в Хабаровском крае пересадили на лодки после размыва дороги

Сильные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Правой и размыву объездной дороги на 12-м километре трассы Красная Речка — село Казакевичево, сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Власти рассчитывают восстановить движение уже к вечеру, до тех пор жителей будут переправлять на лодках. На месте работают спасатели, дорожные службы, представители районной администрации и краевых властей.

Идет укладка водопропускных труб, после завершения приступим к засыпке скальником. Вода постепенно спадает, что позволяет ускориться. Переправа для жителей сел организована. Временно изменили схему движения автобуса № 177 — людей подвозят к месту размыва с обеих сторон, к безопасным точкам, а дальше переправляют на лодке. Наладили подвоз питьевой воды. Также обеспечен временный проезд к селу Кукан, — сказал глава региона.

Ранее в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана произошло частичное разрушение дамбы. Из зоны затопления эвакуированы жители 13 домов: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные — на соседней улице.

До этого в МЧС предупредили, что уровень воды в реке Сулак в Дагестане может подняться до критических отметок. В зону риска попали населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.