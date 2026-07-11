Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 12:30

Раскрыты три главные причины развития геморроя

Врач Долгопятов назвал сидячий образ жизни главной причиной развития геморроя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сидячий образ жизни, хронические запоры и чрезмерные физические нагрузки являются тремя главными причинами развития геморроя, сообщил Lenta.ru колопроктолог Игорь Долгопятов. Специалист отметил, что в малом тазу человека существенно замедляется естественный кровоток, пока тот сидит. Такой малоподвижный режим неизбежно усиливает венозный застой и значительно повышает внутреннее давление в геморроидальных сплетениях.

Дополнительным опасным фактором, серьезно увеличивающим риски для здоровья, медик назвал регулярные проблемы со стулом. Помимо этого, спровоцировать развитие неприятного заболевания могут и чрезмерные спортивные или бытовые перегрузки, особенно связанные с резким подъемом тяжелых предметов. В такие моменты стенки и без того ослабленных кровеносных сосудов испытывают колоссальную перегрузку и начинают растягиваться еще сильнее.

Вредны и менее очевидные привычки, например долго сидеть на унитазе со смартфоном, регулярно переносить тяжелые сумки и игнорировать первые позывы к дефекации, — добавил Долгопятов.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова заявила, что высокий уровень кальция в крови и другие специфические изменения в анализах могут свидетельствовать об опухоли. Однако, по ее словам, такие изменения не всегда однозначно указывают на рак.

Здоровье
врачи
геморрой
ЗОЖ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новом инструменте в работе советов директоров
Лифт вместе с людьми рухнул с пятого этажа в Москве
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.