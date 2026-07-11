Раскрыты три главные причины развития геморроя

Сидячий образ жизни, хронические запоры и чрезмерные физические нагрузки являются тремя главными причинами развития геморроя, сообщил Lenta.ru колопроктолог Игорь Долгопятов. Специалист отметил, что в малом тазу человека существенно замедляется естественный кровоток, пока тот сидит. Такой малоподвижный режим неизбежно усиливает венозный застой и значительно повышает внутреннее давление в геморроидальных сплетениях.

Дополнительным опасным фактором, серьезно увеличивающим риски для здоровья, медик назвал регулярные проблемы со стулом. Помимо этого, спровоцировать развитие неприятного заболевания могут и чрезмерные спортивные или бытовые перегрузки, особенно связанные с резким подъемом тяжелых предметов. В такие моменты стенки и без того ослабленных кровеносных сосудов испытывают колоссальную перегрузку и начинают растягиваться еще сильнее.

Вредны и менее очевидные привычки, например долго сидеть на унитазе со смартфоном, регулярно переносить тяжелые сумки и игнорировать первые позывы к дефекации, — добавил Долгопятов.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова заявила, что высокий уровень кальция в крови и другие специфические изменения в анализах могут свидетельствовать об опухоли. Однако, по ее словам, такие изменения не всегда однозначно указывают на рак.