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15 июля 2026 в 17:06

Москвич попытался вылечить геморрой сосиской и уехал в больницу на скорой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Жителю Москвы потребовалась помощь врачей после неудачной попытки самостоятельно справиться с заболеванием прямой кишки, сообщает MK.RU. По данным издания, 52-летний мужчина несколько лет лечил геморрой с помощью мазей, которые наносил специальным аппликатором.

В один день нужного приспособления под рукой не оказалось, поэтому он решил использовать сосиску. Во время процедуры она полностью оказалась внутри. После нескольких безуспешных попыток извлечь сосиску мужчина понял, что нужно обратиться к медикам. Родственники вызвали скорую помощь. В больнице врачи извлекли инородное тело, и пациента отпустили домой.

Ранее врачи областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой извлекли из бронха 10-летнего мальчика пластмассовый свисток. Ребенок вдохнул инородное тело во время игры.

До этого медики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли мальчика, в ноге которого застрял рыболовный крючок с наживкой. Врачи отметили, что подобные травмы — это риск тяжелой инфекции органическими материалами.

Москва
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