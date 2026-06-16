«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе

«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе Врач Вялов: позывы в туалет после кофе натощак — это норма

Желание сходить в туалет после кофе натощак — это норма, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале. По словам медика, бодрящий напиток стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. В результате, продолжил Вялов, происходит раздражение пустого желудка, что ускоряет перистальтику кишечника.

Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей. Не нужно этого стесняться или считать патологией. Другое дело, если позывы возникают после кофе на полный желудок, — рассказал врач.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что кофе без кофеина способен вызвать изжогу или кислую отрыжку. По ее словам, кофе натощак в целом безопасен, однако в некоторых случаях напиток приводит к болям в животе у людей с чувствительным ЖКТ или у тех, кто имеет заболевания пищеварительной системы, например гастрит, язвенную болезнь, рефлюкс.

До этого Малиновская посоветовала выпивать стакан воды после кофе. По ее словам, такая привычка также позволит снизить риск развития кариеса и предотвратит потемнение зубной эмали.