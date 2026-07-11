Недвижимость Русской ракеты на полмиллиарда рублей арестовали SHOT: на недвижимость Павла Буре в Москве наложили арест в связи с разводом

Telegram-канал SHOT передает, что на недвижимость хоккеиста Павла Буре наложили арест в рамках бракоразводного процесса с его бывшей женой Алиной. По данным канала, пара развелась в июне после 17 лет брака, теперь они делят совместно нажитое имущество, оцениваемое в 501 млн рублей.

В материале сказано, что арест наложен на помещение площадью 664 кв. м в бизнес-центре «Парк Легенда», приобретенное в 2022 году. Его рыночная стоимость — около 320 млн рублей. Также, по данным канала, под раздел попадает автопарк стоимостью порядка 80 млн рублей: два Mercedes-AMG, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Cullinan.

По информации канала, квартира Буре в Хамовниках (261 кв. м) и машино-место на Фрунзенской набережной, приобретенные в 2004 году, разделу не подлежат. В материале обратили внимание, что на бывшую супругу олимпийского призера оформлены Rolls-Royce 2025 года, подвальное помещение на улице Вавилова и два машино-места на Ленинском проспекте.

Алина Буре подала на развод в начале 2026 года. В соцсетях она заявила, что разрыв произошел в том числе из-за свекрови, а также обвинила экс-супруга в отсутствии финансовой поддержки общих детей. У пары две дочери и сын.

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