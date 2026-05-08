Экс-жена хоккеиста Буре поделилась подробностями развода

Экс-супруга хоккеиста Павла Буре Алина Буре заявила на своей странице в социальных сетях, что бывшая свекровь активно вмешивалась в их отношения, что могло повлиять на распад семьи. Также Буре отметила, что сейчас ее и детей поддерживает только ее мать, а финансовая нагрузка полностью легла на нее.

Я очень надеюсь на то, что суд все сделает правильно и защитит интересы моих детей, — заявила Буре.

Ранее она подала иск об определении места жительства детей в Никулинский районный суд Москвы, а Павел Буре подал встречный иск в Хамовнический суд по категории «иные семейные споры», указав ответчиками жену и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году и имеет троих детей: сына Павла (2013 года рождения), дочерей Полину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).

