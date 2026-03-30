Буре удостоился почетной награды от Путина

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:06

Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. документ утвердили 30 марта.

Отмечается, что он удостоился награды за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. В июле 2021 года Буре назначили специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам, в мае 2022 года он стал членом правления ФХР.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста РФ актеру Владимиру Вдовиченкову. Также орденом Дружбы отмечены губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Орден Александра Невского вручен губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

До этого президент провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине.

Владимир Путин
Павел Буре
указы
ордена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.