Обстановка в Крыму 11 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 11 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 11 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 11 июля, изменение расписания

До 13 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать только до станции Керчь-Южная Новый Парк, сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс». Перевозка пассажиров между Керчью и крымскими станциями, включая Симферополь, Севастополь, Феодосию и Евпаторию, осуществляется автобусами.

Сегодня, 11 июля, отменяется последний поезд № 141/142 сообщением Пермь — Симферополь. Из Перми состав отправится в последний раз, а из Керчи обратный рейс уже не выполняется — последний был 8 июля. Все остальные поезда «Таврия» в этот день, как и в другие дни до 13 июля, следуют по установленной схеме до станции Керчь-Южная, где пассажиров пересаживают на автобусы.

Уточняется, что посадка в автобусы производится на привокзальных площадях. Пассажирам, у которых куплен билет до конечной станции в Крыму, дополнительный талон на автобус не нужен. Тем, кто приобрел билет только до станции Керчь-Южная, необходимо докупить талон на автобус.

Станции Джанкой и Багерово с 8 июля являются техническими — пассажиров с билетами до Джанкоя бесплатно довозят автобусами до Владиславовки или Симферополя. Каждый автобус рассчитан на 50 мест, багаж перевозится по нормам «Таврии», негабарит не принимается.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на утро 11 июля с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства и находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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