Ситуация в аэропортах России сегодня, 11 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 11 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 11 июля, изменение расписания

В аэропорту Шереметьево был задержан рейс в Калининград: самолет вылетел в 08:15 вместо 07:20, рейс в Самару — в 09:05 вместо 07:45. Также был перенесен рейс в Чебоксары с 08:50 на 09:30. С опозданием вылетели самолеты во Владикавказ (вылет в 10:00 вместо 09:05), в Махачкалу (вылет в 10:10 вместо 09:10), в Санкт-Петербург (вылет в 10:15 вместо 09:15).

Опоздают рейсы в Сочи и Шарм-эш-Шейх. Отменены рейсы в Санкт-Петербург, назначенные на 08:30 и 16:30.

На прилет также сообщается о задержках. С опозданием прибыли рейсы из Челябинска, Тюмени и Новосибирска. Рейс из Перми прибыл в 08:24 вместо 06:20, был перенесен рейс из Челябинска с 06:40 на 07:42. Самолет из Тюмени совершил посадку в 08:15 вместо 07:10.

Также опоздали рейсы из Красноярска, Махачкалы, Ташкента, Абу-Даби, Новосибирска, Астаны, Новокузнецка, Стамбула, Еревана, Чебоксар, Барнаула, Алматы, Горно-Алтайска, Абакана, Сочи, Антальи, Петропавловска-Камчатского, Калининграда.

Отменен рейс на Санкт-Петербург, назначенный на 09:30, и рейс на Калининград, назначенный на 15:10.

Во Внуково был перенесен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх с 06:20 на 09:32. Самолет в Гюмри отправился в 08:30 вместо 07:00. Рейс в Ульяновск вылетел в 09:45 вместо 07:00. С опозданием отправятся рейсы в Стамбул (вылет в 08:15 вместо 07:40), в Санкт-Петербург (вылет в 08:40 вместо 07:50), в Даламан (вылет в 10:10 вместо 09:20), в Анталью (вылет в 13:30 вместо 09:30) и в Газипашу (вылет в 15:00 вместо 11:00). Раньше отправится рейс в Ереван (вылет в 09:05 вместо 09:40).

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Был также отменен рейс в Сочи, назначенный на 09:40. Позже приземлились по Внуково самолеты из Даламана и Стамбула. Задержатся рейсы из Оша (прилет в 08:10 вместо 06:05), из Красноярска (прилет в 08:50 вместо 08:15), из Санкт-Петербурга (прилет в 12:35 вместо 08:45), из Махачкалы (прилет в 10:19 вместо 09:00), из Ульяновска (прилет в 12:00 вместо 10:30), Даламана (прилет в 12:26 вместо 12:05), Сочи (прилет в 14:30 вместо 12:50 и в 15:10 вместо 13:40), Шарм-эш-Шейха (прилет в 15:50 вместо 13:15). Помимо этого, задержатся самолеты из Гюмри, Шарм-эш-Шейха, Сочи, Дубая.

В Домодедово рейс в Бишкек вылетел в 09:15 вместо 08:15. Перенесен вылет самолета в Ереван с 10:00 на 12:00. Также задержится рейс в Краснодар (вылет в 12:30 вместо 11:00).

На прилет ожидается задержка рейса из Аддис-Абебы: самолет приземлился в 08:40 вместо 07:40. С опозданием прибудут рейсы из Томска (прилет в 08:49 вместо 08:00), из Норильска (прилет в 08:45 вместо 08:15), из Кулябы (прилет в 09:03 вместо 08:20), из Екатеринбурга (прилет в 09:06 вместо 08:45), из Еревана (прилет в 11:00 вместо 09:00), из Читы (прилет в 11:28 вместо 09:05), из Ташкента (прилет в 11:10 вместо 10:15).

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 11 июля, изменение расписания

В Пулково 11 июля был перенесен вылет в Москву с 06:50 на 11:20. Самолет во Владикавказ отправился в 08:10 вместо 07:35. Рейс в Минеральные Воды вылетел в 08:25 вместо 07:55. Задержится вылет в Краснодар (вылет в 12:25 вместо 08:15), Екатеринбург (вылет в 08:50 вместо 06:50), Махачкалу (вылет в 10:10 вместо 09:05), Омск (вылет в 11:25 вместо 09:25), Астрахань (вылет в 10:50 вместо 10:05), Магнитогорск (вылет в 11:50 вместо 10:50). На позднее время перенесены рейсы на Краснодар, Казань и Сочи.

Были отменены рейсы в Москву, назначенные на 08:00 и 09:55.

С опозданием приземлились рейсы из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Уфы, Оша, Оренбурга, Новокузнецка, Еревана, Москвы, Сургута, Омска, Новосибирска и Сочи.

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