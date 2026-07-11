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11 июля 2026 в 12:32

ПВО за сутки уничтожила 445 украинских дронов в зоне СВО

Минобороны: за сутки средства ПВО сбили 445 БПЛА и две авиабомбы в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили 445 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также ликвидированы две авиационные бомбы и две ракеты большой дальности.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 2 крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы России установили контроль над Бачевском в Сумской области. По данным военного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».

Ранее военнослужащий российской группировки войск «Центр» Иван Сильнягин рассказал, что двое украинских военных, предположительно находившихся под воздействием наркотических веществ, продолжали движение, несмотря на плотный огонь на Днепропетровском направлении. Наступавшие бойцы двигались во весь рост и практически полностью игнорировали обстрел.

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