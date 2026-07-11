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11 июля 2026 в 10:57

В МВД назвали признаки мошенничества при снятии наличных

МВД: перевод себе более 200 тыс. рублей через СБП может быть мошенничеством

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Среди признаков, по которым банки определяют мошенничество при обналичивании средств, можно выделить три: перевод более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей в течение 24 часов после оформления кредита и изменение номера телефона для входа в интернет-банк, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России. Всего таких признаков девять.

Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. [Три из них]: снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, — поделились в пресс-центре.

Среди других маркеров — нехарактерное для клиента поведение, в том числе нетипичное время суток, необычная сумма или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств способом, которым клиент ранее не пользовался (например, по QR-коду). В список также включено изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до проведения операции. Кроме того, банки обращают внимание на изменение характеристик устройства, с которого клиент снимает деньги, наличие на гаджете вредоносного ПО, а также на пять и более отказов в выдаче средств в течение одного календарного дня.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за известные страховые компании и предлагать россиянам оформить накопительное страхование жизни. Аферисты обещают якобы гарантированную высокую доходность.

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