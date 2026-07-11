Почти 400 авиарейсов отменили в одной из стран из-за супертайфуна

Почти 400 авиарейсов отменили в одной из стран из-за супертайфуна В Шанхае отменили почти 400 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна «Бави»

Шанхайские международные аэропорты Пудун и Хунцяо отменили 387 рейсов в связи с приближением к восточному побережью КНР тайфуна «Бави», сообщает издание Pengpai. Это около 20% от всех запланированных на 11 июля вылетов.

Из общего числа отмененных рейсов 300 пришлось на аэропорт Пудун, расположенный недалеко от побережья, и 87 — на аэропорт Хунцяо в западной части мегаполиса. Воздушные гавани соседних городов также скорректировали расписание: в Ханчжоу отменено 198 рейсов, в Нинбо — 184, в Сямэне — 61.

Ранее сообщалось, что мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы. Стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля. Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу.

Также стало известно, что более 100 животных смыло наводнением из зоопарка на юге Китая в городском округе Гуйган. Территория учреждения оказалась практически полностью затоплена, а материальный ущерб оценивается примерно в 44,9 млн рублей.