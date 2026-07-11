В Европе сделали громкое заявление о значении СВО для России Аналитик Джерми назвал конфликт на Украине борьбой России за выживание

Высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас доказывают, что Россия ведет борьбу за собственное существование, заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала. По его мнению, Москва вынуждена действовать с оборонительными целями.

Россия на самом деле ведет конфликт с Украиной с оборонительными целями. Это экзистенциальная борьба за выживание страны. И есть веские основания считать, что речь действительно идет о выживании России. Ведь есть люди вроде Каи Каллас, которые прямо заявляют, что Россию нужно разделить, — отметил Джерми.

Аналитик также предупредил, что прямое военное противостояние с Москвой неминуемо приведет Европу к катастрофе. По его словам, лидеры НАТО и ЕС готовят континент к войне с Россией к 2030 году, однако неспособная защититься от российских гиперзвуковых ракет Европа потерпит быстрое поражение. Джерми добавил, что США в решающий момент не захотят воевать с Россией ради европейских союзников, опасаясь эскалации с ядерной державой.

Ранее украинский политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подверг резкой критике лидеров стран Евросоюза за их бескомпромиссную антироссийскую позицию. Он предупредил, что западное финансирование президента Украины Владимира Зеленского оборачивается огромным кровопролитием, которое неизбежно перекинется на саму Европу.