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11 июля 2026 в 10:31

«Украинцы закончились»: в США пришли к печальному выводу о стратегии Запада

Аналитик Джатрас: у западных стран нет стратегии по конфликту на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У Запада нет стратегии в украинском конфликте, заявил экс-дипломат США Джим Джатрас в эфире своего YouTube-канала. Он также отметил, что войска НАТО не смогут повлиять на его исход.

В чем смысл конфликта на Украине для Запада? <…> Уже почти закончились украинцы, которых можно отправлять на фронт, и требуется пополнение. <…> Но если начнут вводить туда войска НАТО, то и они начнут погибать, — отметил он.

До этого сообщалось, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине во многом зависит от позиции Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. Эскалация возникает по той причине, что в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что итоговое урегулирование украинского конфликта все равно будет достигаться за столом переговоров. По его мнению, содержание будущих документов будет определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения. Сенатор считает, что будущие договоренности будут существенно отличаться от тех, которые обсуждались весной 2022 года.

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