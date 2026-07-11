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11 июля 2026 в 10:20

«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ

Биатлонистка Журавок объяснила свой переезд в Россию нищей жизнью на Украине

Юлия Журавок Юлия Журавок Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок резко ответила на критику в местных средствах массовой информации, объяснив свой переезд в Россию отсутствием поддержки на родине после завершения карьеры, сообщает издание Sport.ua. После ухода из большого спорта 31-летняя чемпионка мира среди юниоров приняла решение перебраться в РФ, где сейчас работает детским тренером.

Ее решение вызвало волну жесткой травли и осуждения в украинских массмедиа, на что спортсменка решила отреагировать публично. Женщина упрекнула критиков в том, что они проигнорировали ее проблемы после того, как она отдала биатлону 15 лет своей жизни.

Где вы были, когда мне была нужна поддержка? Когда бралась за любую работу, когда работала посудомойкой, жила в хостеле с клопами и просто пыталась не сломаться? Я сделала свой выбор. Не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят, — сказала Журавок.

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука из-за отказа слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы. Украинцы, завоевавшие второе и третье места, сошли с пьедестала, когда зазвучал гимн РФ.

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