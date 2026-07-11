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11 июля 2026 в 09:13

«Настает время бунтов»: депутат назвал Зеленского палачом

Депутат Госдумы Шеремет: на Украине пришло время бунтов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На Украине настает время бунтов, местное население осознало, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в его палача, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, свержение украинского президента равно завершению военного конфликта.

На Украине настает время бунтов. В складывающихся реалиях свержение украинцами самозванца Зеленского равно завершению военного конфликта. Каждый день его пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней, — сказал Шеремет.

Депутат также заявил, что Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта. По словам Шеремета, завершение военных действий для него станет концом «грязных барышей» и трибуналом.

Ранее сообщалось, что санкции, которые изначально вводились против России, при президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан. По данным немецких аналитиков, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

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