Полиция задержала десятки линчевателей после инцидента с гибелью ребенка Массовые беспорядки начались после убийства 11-летней девочки в Индии

Полиция индийского штата Западная Бенгалия задержала десятки местных жителей после масштабных уличных беспорядков, сообщает издание The Hindu. Толпа насмерть забила мужчину, которого заподозрили в убийстве ребенка. Причиной волнений послужило обнаружение в водоеме поблизости от Баруипура трупа 11-летней девочки, на ее теле нашли следы сексуального насилия.

Протестующие начали массово перекрывать автомобильные дороги, поджигать транспортные средства и громить общественное имущество. Ситуация обострилась, когда агрессивная толпа устроила самосуд и забила до смерти 26-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве.

Впоследствии правоохранительные органы заявили, что убитый был невиновен и не имел никакого отношения к преступлению. Полиция уже арестовала главного подозреваемого по делу о гибели несовершеннолетней. Для разбирательства региональные власти оперативно сформировали специальную следственную группу. Параллельно силовики устанавливают личности участников стихийного самосуда и тех, кто нападал на сотрудников полиции. В целях стабилизации обстановки в наиболее неспокойных районах штата временно ограничили проведение массовых мероприятий и ввели дополнительные подразделения сил безопасности.

Ранее в Индии задержали владельца продуктового магазина из штата Чхаттисгарх по подозрению в серии убийств. Следствие утверждает, что 50-летний Рамсахай Джайсвал причастен к гибели восьми жителей своей деревни. Мужчина признался, что травил односельчан.