«Убежище»: спасатели нашли супругов, пропавших в Альпах почти на неделю В итальянских Доломитах спасли супругов, пропавших без вести на неделю

В итальянских Доломитовых Альпах спасатели обнаружили живыми мужа и жену, которые считались пропавшими без вести почти неделю, сообщает Corriere del Veneto. 42-летний мужчина и его 38-летняя супруга перестали выходить на связь в начале июля, тревогу забили знакомые, когда пара не пришла в ресторан с забронированным столиком и не вышла на работу.

Туристы сбились с маршрута и оказались на давно закрытой тропе, пытаясь обойти препятствие. Супруги несколько дней провели у старой заброшенной хижины без крыши и дверей на высоте около 1700 метров. Им помогал выживать ручей, расположенный у полуразрушенного жилища, — они соорудили временное укрытие из веток и листьев, еды у них не было.

Спасатели заметили туристов с вертолета, когда мужчина вышел на открытый участок и подал сигнал. Эвакуация прошла без осложнений. Опасных травм у супругов нет, но они сильно истощены и испуганы.

Мы жили в маленьком убежище под деревом. Ручей спас нам жизнь, — заявил журналистам мужчина.

До этого стало известно, что пропавший в тайге Красноярского края Сергей Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. По словам его знакомого, уральского медика Валентина Дегтярева, он поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.