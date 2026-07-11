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11 июля 2026 в 09:30

Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежий щавель, петрушку, укроп, зеленый лук, чеснок и специи — мелко нарезаю, перетираю с солью и пряностями, плотно утрамбовываю в банку и заливаю маслом.

Получается обалденная вкуснятина: ароматная, пряная паста с ярким вкусом свежей зелени и специй — идеально для супов, соусов, мяса и овощей.

Для приготовления вам понадобится: 100 г щавеля, 80 г петрушки, 70 г зеленого лука, 40 г укропа, 30 г чеснока, цедра 1 лимона, 2 г мускатного ореха, 8 г хмели-сунели, 1 г кориандра, 8 г базилика или орегано, 30 г соли, подсолнечное масло без запаха, острый перец по желанию. Зелень мелко нарежьте, чеснок и цедру натрите. Смешайте с солью и специями, перетрите руками до выделения сока, оставьте на 30 минут. Утрамбуйте в банку, залейте маслом. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту заготовку — даже те, кто не любит зелень, просили добавки! Аромат сохраняется до весны. Кстати, вместо масла можно использовать соль для консервации.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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