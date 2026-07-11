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11 июля 2026 в 09:00

Теперь замораживаю укроп только так: зелень не смерзается и пахнет почти как свежая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Замороженный укроп может сохранить насыщенный аромат и остаться удобным в использовании. Для этого достаточно избежать одной ошибки, из-за которой зелень превращается в сплошной ледяной ком.

После мытья обязательно полностью просушите укроп на полотенце или бумажных салфетках, чтобы на листьях не осталось влаги. Затем мелко нарежьте зелень, разложите по пакетам небольшими порциями и отправьте в морозильную камеру. Хорошо высушенный укроп замерзает рассыпчатым, поэтому его легко добавлять понемногу в супы, борщ, рагу, соусы и салаты без размораживания всего пакета.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда замораживает только хорошо просушенный укроп. Она также советует перед закрытием пакета выпустить из него лишний воздух — так зелень дольше сохраняет свежий аромат и занимает меньше места в морозильной камере.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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