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23 июля 2026 в 13:00

В сезон моркови и свеклы делаю «витаминный микс» для борща: зимой открываю и варю суп за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие морковь и свеклу, натираю на крупной терке, добавляю мелко нарезанный лук и сладкий перец — пассерую на сковороде до мягкости, раскладываю по банкам и закатываю. Зимой достаточно открыть банку, добавить содержимое в кипящий бульон с картошкой и капустой — и наваристый яркий борщ готов за считаные минуты. Овощи сохраняют цвет, текстуру и сладость, а лук и перец делают заправку ароматной. Этот микс не содержит уксуса и лишних консервантов, только натуральные овощи и немного масла.

Для приготовления: 1 кг моркови, 1 кг свеклы, 500 г лука, 500 г сладкого перца, 100 мл растительного масла, соль по вкусу. Все овощи нарежьте (морковь и свеклу натрите на терке), пассеруйте в кастрюле с маслом 20–30 минут до полуготовности. Разложите горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже заготовила такой микс на зиму — зимой он сэкономил кучу времени, борщ варился за 15 минут. Я добавила в смесь немного томатной пасты для цвета, а перец взяла красный для яркости. Кстати, можно добавить зелень и чеснок по вкусу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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