Перестала делать это с малиной перед заморозкой — зимой рассыпчатая и ароматная, как с грядки

Перестала делать это с малиной перед заморозкой — зимой рассыпчатая и ароматная, как с грядки

Сейчас самый разгар малинного сезона, и, как это часто бывает, вся ягода не съедается, а варить варенье нравится не всем. В такой ситуации заморозка становится идеальным решением, но у нее есть один существенный недостаток: малина моментально пускает сок и в морозилке превращается в монолитный ледяной брусок. Однако мы нашли простой способ, который позволяет заморозить ягоду так, чтобы она оставалась рассыпчатой и не превращалась в кашу. Главный секрет кроется в правильной подготовке, которая направлена на удаление лишней влаги, ведь именно жидкость провоцирует склеивание и образование некрасивой ледяной массы.

Первое и самое важное правило — не мыть малину. Второй ключевой момент — это предварительное охлаждение. Чтобы ягода не пускала сок, перед отправкой в морозилку ее необходимо подержать в холодильнике. За это время малина отдаст часть влаги, станет менее хрупкой, и на ее поверхности не появится иней.

Весь процесс заморозки выглядит так: сначала ягоды перебирают, не моют, затем наполняют ими контейнеры примерно до половины и ставят в холодильник на пару часов в открытом виде. После этого малину расфасовывают по небольшим пакетам и отправляют на хранение в морозилку.

Важно помнить, что при каждом открытии морозильной камеры заготовка будет немного оттаивать и покрываться льдом. Чтобы избежать этого, лучше сразу фасовать малину порционно, чтобы брать ровно столько, сколько нужно для одного раза. Слегка посыпьте ягоды сахаром перед охлаждением и заморозкой — это поможет удержать влагу и сохранить рассыпчатую структуру.

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