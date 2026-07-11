Азаров рассказал о причинах задержания подозреваемых по делу Березовской Азаров: Киев сдал организаторов покушения на Ермолаева, потому что их вычислили

Киев раскрыл бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера Главного управления разведки Украины Владислава Реута, которых подозревают в убийстве Анастасии Березовской, из-за действий европейских правоохранителей, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По словам Азарова, украинские власти сообщили о задержании подозреваемых, чтобы продемонстрировать действия перед европейскими странами.

Сейчас Киев буквально признает, что это его спецслужбы, что вот они их задержали, суд устраивают. Почему? Чтобы пойти навстречу Европе, — заявил бывший премьер.

Он отметил, что, по его мнению, Киев пошел на такие действия из-за сложившейся ситуации. Азаров заявил, что подозреваемых могли вычислить правоохранительные органы европейских стран. Азаров добавил, что речь идет о работе правоохранительных служб Монако, Франции и Польши. По его словам, именно эти структуры могли установить, кто сопровождал Анастасию Березовскую.

Ранее суд в Киеве избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Березовской. Под стражу без права внесения залога отправлены действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.