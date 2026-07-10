Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии

Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии

Беру малину, сливки и сгущенку — и за 15 минут готовлю домашнее малиновое мороженое с насыщенным ягодным вкусом, которое съедают за пару минут. Все просто: малину превращаю в пюре, взбиваю холодные сливки до мягких пиков, аккуратно смешиваю со сгущенкой и ягодной массой, перекладываю в контейнер и отправляю в морозилку на 5 часов.

Получается обалденная вкуснятина: мороженое нежное, сливочное, с ярким малиновым вкусом и натуральным ароматом — идеально к чаю, на десерт или просто в жаркий день.

Для приготовления вам понадобится: 300 г малины (свежей или замороженной), 250 мл сливок 33%, 200 г сгущенного молока. Малину измельчите блендером в пюре, при желании протрите через сито. Холодные сливки взбейте до мягких пиков, добавьте сгущенку и аккуратно перемешайте. Соедините с малиновым пюре, перемешайте лопаткой. Переложите в контейнер, заморозьте минимум на 5 часов. Для более мягкой текстуры перемешайте через 2-3 часа заморозки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мороженое — даже те, кто не любит малину, просили добавки! Оно получается нежным и очень вкусным. Кстати, вместо сгущенки можно взять сахарную пудру. Находка, а не рецепт!