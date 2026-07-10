Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:30

Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру малину, сливки и сгущенку — и за 15 минут готовлю домашнее малиновое мороженое с насыщенным ягодным вкусом, которое съедают за пару минут. Все просто: малину превращаю в пюре, взбиваю холодные сливки до мягких пиков, аккуратно смешиваю со сгущенкой и ягодной массой, перекладываю в контейнер и отправляю в морозилку на 5 часов.

Получается обалденная вкуснятина: мороженое нежное, сливочное, с ярким малиновым вкусом и натуральным ароматом — идеально к чаю, на десерт или просто в жаркий день.

Для приготовления вам понадобится: 300 г малины (свежей или замороженной), 250 мл сливок 33%, 200 г сгущенного молока. Малину измельчите блендером в пюре, при желании протрите через сито. Холодные сливки взбейте до мягких пиков, добавьте сгущенку и аккуратно перемешайте. Соедините с малиновым пюре, перемешайте лопаткой. Переложите в контейнер, заморозьте минимум на 5 часов. Для более мягкой текстуры перемешайте через 2-3 часа заморозки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мороженое — даже те, кто не любит малину, просили добавки! Оно получается нежным и очень вкусным. Кстати, вместо сгущенки можно взять сахарную пудру. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Разбиваю яйца в сметану — запекаю с тертым сыром за 25 минут. Сливочная вкуснятина на завтрак
Общество
Разбиваю яйца в сметану — запекаю с тертым сыром за 25 минут. Сливочная вкуснятина на завтрак
Малиновое желе без сахара — нежное, рубиновое, с медом и лимоном. К чаю, в блинчики и просто есть ложкой
Общество
Малиновое желе без сахара — нежное, рубиновое, с медом и лимоном. К чаю, в блинчики и просто есть ложкой
Малина не осыпается: одна обрезка — и ягоды держатся на кусте до созревания, не падают при сборе
Общество
Малина не осыпается: одна обрезка — и ягоды держатся на кусте до созревания, не падают при сборе
Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом
Общество
Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом
Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом
Общество
Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом
рецепты
малина
мороженое
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.