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10 июля 2026 в 15:32

Курицу больше не жарю. Готовлю крылышки «Хе» с морковью и специями. Пикантные, ароматные и на всю неделю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриные крылья, лук, морковь и пряности — и за час готовлю пикантную закуску «Хе», которая становится только вкуснее с каждым днем. Все просто: крылья варю до готовности, смешиваю с луком, болгарским перцем, морковью, зеленью и чесноком, заправляю специями, соевым соусом, уксусом и раскаленным маслом, даю настояться 4 часа или на ночь.

Получается обалденная вкуснятина: крылья сочные, пряные, с насыщенным ароматом кориандра и перца — идеально как закуска к пиву, на праздничный стол или просто к ужину.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных крыльев, 1,5 л воды, 1 ч. ложка соли, 2-3 лавровых листа, 3-4 горошины душистого перца, 1-2 моркови, луковица, болгарский перец, 50 г зеленого лука, 50 г кинзы, 1 ч. ложка кориандра, 3 зубчика чеснока, 1-2 ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, черный и красный острый перец по вкусу, 1 ст. ложка соевого соуса, 4-5 ст. ложек уксуса 9%. Крылья разрежьте по суставу, отварите в подсоленной воде с лаврушкой, луком и перцем 15–20 минут. Остудите. Нарежьте лук и перец, порубите зелень, натрите морковь. Смешайте с крыльями, чесноком, специями, соевым соусом и уксусом, залейте раскаленным маслом. Дайте настояться 4 часа или на ночь.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти крылья — даже те, кто не любит острое, просили добавки! Они сочные и пряные. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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