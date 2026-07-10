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10 июля 2026 в 14:00

Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю со льдом — сочные, воздушные, с хрустящей корочкой. Хит для всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, говядину, лук и лед — и за час готовлю сочные воздушные котлеты, которые тают во рту. Все просто: мясо пропускаю через мясорубку с размоченным в молоке хлебом, добавляю обжаренные лук и морковь, яйцо и специи, хорошо вымешиваю фарш. А главный секрет — лед: измельчаю его в блендере и быстро вмешиваю в фарш перед жаркой. Лед создает пар, делая котлеты невероятно сочными и воздушными.

Получается обалденная вкуснятина: котлеты румяные, с хрустящей корочкой снаружи и нежной сочной мякотью внутри — идеально к картофелю, рису или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного бедра без кости, 150 г говядины (шейная часть), луковица, морковь, 1-2 зубчика чеснока, яйцо, 3 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, соль и специи по вкусу, 2-3 ст. ложки растительного масла, 70 г льда. Хлеб залейте молоком, отожмите, пропустите через мясорубку с мясом. Лук и морковь обжарьте, измельчите в блендере с яйцом и специями, смешайте с фаршем. Лед измельчите в блендере, быстро вмешайте в фарш. Слепите котлеты, обваляйте в сухарях, обжарьте с двух сторон до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти котлеты — даже те, кто не любит курицу, просили добавки! Лед делает их невероятно сочными. Кстати, вместо говядины можно взять свинину. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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