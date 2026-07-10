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10 июля 2026 в 07:00

Котлеты в шубке — приготовил по рецепту из бабушкиного блокнота и обалдел от вкуса. Теперь делаю регулярно

Фото: D-NEWS.ru
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Надоела классическая панировка? Попробуй вафельную. Котлеты получаются невероятно сочными внутри и хрустящими снаружи.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., майонез — 2 ст. л., крахмал — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль, перец — по вкусу, вафельные коржи — 4–5 шт., кляр (мука — 3 ст. л., вода — 50 мл, яйцо — 1 шт.).

Как готовлю

Сначала рублю филе острым ножом — мелко, но не в фарш. Добавляю мелко рубленный лук, яйцо, майонез, крахмал, чеснок, соль и перец. Хорошо вымешиваю — масса должна быть вязкой. Тем временем готовлю простой кляр: смешиваю муку, яйцо и холодную воду.

Вафельные коржи превращаю в крошку — просто ломаю руками. Формую котлеты, обмакиваю их в кляр, а затем щедро панирую в вафельной крошке. Жарю на раскаленном масле по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корки. Никакой лишней влаги — только хруст и сочное мясо.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое крутое: котлеты остались хрустящими даже на следующий день, когда я взял пару штук с собой на работу. Рекомендую не жалеть кляра — он создает ту самую волшебную прослойку.

Проверено редакцией
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котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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