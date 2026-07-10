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10 июля 2026 в 12:30

Кабачки не жарю — запекаю со сметаной и чесноком в духовке. Нежная вкуснятина, на вкус 10 из 10

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, сметану, чеснок и специи — и за 25 минут готовлю сочное ароматное блюдо, которое не сравнится с обычной жаркой. Все просто: кабачки нарезаю кусочками, смешиваю со сметаной, чесноком и прованскими травами, выкладываю в форму и запекаю в духовке до мягкости.

Получается обалденная вкуснятина: кабачки нежные, пропитанные сметанным соусом, с пряным ароматом чеснока и трав — идеально как гарнир к мясу или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: молодой кабачок, 2-3 ст. ложки сметаны, 1-2 зубчика чеснока, соль, тимьян, прованские травы или другие специи по вкусу. Кабачок нарежьте небольшими кусочками, смешайте со сметаной, чесноком и специями. Форму для запекания смажьте маслом, выложите кабачки. Запекайте при 180 °C 25 минут до мягкости. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачки — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Сметана делает их нежными и ароматными. Кстати, вместо прованских трав можно взять базилик. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
ужины
сметана
Мария Левицкая
М. Левицкая
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