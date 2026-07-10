Дешевле роллов из риса и рыбы в 5 раз, вкуснее — в 10: экономзакуска из обычного огурца

Дешевле роллов из риса и рыбы в 5 раз, вкуснее — в 10: экономзакуска из обычного огурца

Дорогие роллы с рисом и красной рыбой остаются в прошлом, ведь есть закуска дешевле в разы, а по вкусу и оригинальности она их превосходит. Эти «роллы» выглядят не хуже ресторанных, а себестоимость копеечная.

Для приготовления возьмите: 2 длинных огурца, 4 вареных яйца, 200 г куриного паштета (или печеночного), 1 болгарский перец, соль. Огурцы нарежьте тонкими продольными слайсами с помощью овощечистки, промокните бумажным полотенцем от лишней влаги. На пищевую пленку (или пергамент) выложите слайсы внахлест, формируя прямоугольник. Яйца разомните вилкой с солью, равномерно распределите по огурцам. Сверху выложите полоску паштета и нарезанный соломкой перец. Плотно сверните рулет, помогая пленкой, уберите в холодильник на 20 минут. Нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить огуречные роллы и обратила внимание, что с ними легко экспериментировать, меняя начинку. Также можно использовать маринованные огурцы — они придадут рулету кислую нотку и сделают вкус более ярким.

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