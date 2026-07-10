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10 июля 2026 в 09:47

«Дал зеленый свет»: дипломат о причастности Зеленского к взрыву в Монако

Дипломат Телиженко: Зеленский дал добро на покушение в Монако

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет на совершение взрыва в Монако, где пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, заявил бывший украинский дипломат Андрей Телиженко в разговоре с RT. Он рассказал, что этой информацией с ним поделились инсайдеры из Киева.

Я могу сказать вам, исходя из имеющейся у меня информации, что я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно. Приказы были отданы администрацией режима Зеленского. И Зеленский, по сути, дал зеленый свет на то, чтобы это произошло, — рассказал собеседник.

Ранее глава движения «Другая Украина» заявил, что теракт в Монако организовали с участием СБУ. По его словам, задержанные по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской являются украинскими силовиками.

Ранее суд в Киеве избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Березовской. Под стражу без права внесения залога отправлены действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович.

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