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10 июля 2026 в 03:40

Медведчук назвал заказчика покушения на бизнесмена в Монако

Медведчук: спецслужбы Украины организовали покушение на Ермолаева в Монако

Вадим Ермолаев в представлении ИИ Вадим Ермолаев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Теракт в Монако был организован спецслужбами президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он напомнил, что бизнесмен Вадим Ермолаев планировал обнародовать коррупционные схемы Киева.

Медведчук уточнил, что западные СМИ быстро обнаружили связь между покушением на предпринимателя и киевскими властями, которые стремились помешать его действиям. По его словам, Ермолаев собирался выступить в Европарламенте и раскрыть коррупционные схемы в Украине, что стало бы критическим ударом для Зеленского накануне саммита НАТО.

Политический деятель пояснил, что доказательством этой версии послужили события, последовавшие за терактом. Он отметил, что подозреваемая в инциденте не скрывалась, а вернулась в Украину, где была убита соучастниками. Быстрое обнаружение ее тела свидетельствует о том, что подозреваемая рассчитывала получить защиту на территории Украины, которую могли гарантировать только спецслужбы, изначально поручившие ей теракт, а затем ликвидировавшие ее для сокрытия следов, констатировал Медведчук.

Ранее сообщалось, что под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в расправе над ней задержали двух сотрудников силовых структур.

Мир
Монако
Украина
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