Этот салат я готовлю, когда хочется сытно, красиво и без лишних танцев с бубном. Курица, грибы, кукуруза — все, что надо.

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г, шампиньоны — 200 г, яйца — 4 шт., сыр — 150 г, кукуруза консервированная — банка, майонез — 200 г, чипсы (круглые) — упаковка, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю куриное филе и яйца до готовности. Тем временем мелко нарезаю шампиньоны и обжариваю их на сковороде до золотистой корочки, солю и перчу. Остывшее филе и яйца натираю на крупной терке, сыр тоже тру. Собираю салат слоями: на дно — половину курицы, смазываю майонезом, затем половину грибов, половину яиц, половину сыра и снова майонез.

Повторяю все слои, сверху выкладываю кукурузу, формируя «серединку» подсолнуха. Края украшаю чипсами, втыкая их в салат по кругу. Даю постоять в холодильнике 30 минут, чтобы пропитался. Подаю сразу — чипсы должны хрустеть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лепестки «Подсолнуха» получились хрустящими, а курица с грибами дали сочную сытную основу. Главный совет: выкладывайте чипсы прямо перед подачей — они размокают за час, теряется вся магия.