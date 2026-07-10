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10 июля 2026 в 06:43

Никакого оливье или винегрета. «Подсолнух» — вот лучший салат лета

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат я готовлю, когда хочется сытно, красиво и без лишних танцев с бубном. Курица, грибы, кукуруза — все, что надо.

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г, шампиньоны — 200 г, яйца — 4 шт., сыр — 150 г, кукуруза консервированная — банка, майонез — 200 г, чипсы (круглые) — упаковка, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю куриное филе и яйца до готовности. Тем временем мелко нарезаю шампиньоны и обжариваю их на сковороде до золотистой корочки, солю и перчу. Остывшее филе и яйца натираю на крупной терке, сыр тоже тру. Собираю салат слоями: на дно — половину курицы, смазываю майонезом, затем половину грибов, половину яиц, половину сыра и снова майонез.

Повторяю все слои, сверху выкладываю кукурузу, формируя «серединку» подсолнуха. Края украшаю чипсами, втыкая их в салат по кругу. Даю постоять в холодильнике 30 минут, чтобы пропитался. Подаю сразу — чипсы должны хрустеть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лепестки «Подсолнуха» получились хрустящими, а курица с грибами дали сочную сытную основу. Главный совет: выкладывайте чипсы прямо перед подачей — они размокают за час, теряется вся магия.

Проверено редакцией
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