Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:06

Натираю свеклу на терке — и в салат, через 15 минут подаю «Витаминный» с орехами: яркий, сочный и без майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежую свеклу, грецкие орехи, чеснок и зелень, натираю корнеплод на крупной терке, добавляю рубленые орехи, измельченный чеснок и заправляю смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.

Получается обалденная вкуснятина: свекла хрустящая, сочная, с ореховым привкусом и пикантной чесночной ноткой — яркий и полезный салат без майонеза, который подходит и к мясу, и как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние свеклы (около 400 г), 100 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки или укропа, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка горчицы, соль и перец по вкусу. Свеклу очистите и натрите на крупной терке. Орехи измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Соедините свеклу, орехи, чеснок и зелень, залейте заправкой, хорошо перемешайте. Дайте настояться 5–10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат — даже те, кто не любит свеклу, просили добавки! Орехи и горчица делают его необычным. Кстати, вместо оливкового масла можно взять льняное — будет еще полезнее.

Проверено редакцией
Читайте также
Маринованные помидоры в банке: три неожиданных рецепта для яркой закрутки
Семья и жизнь
Маринованные помидоры в банке: три неожиданных рецепта для яркой закрутки
Трачу 5 минут на начинку, и кабачки исчезают со стола моментально: фаворит каждого лета
Общество
Трачу 5 минут на начинку, и кабачки исчезают со стола моментально: фаворит каждого лета
Хочешь салат, но оливье уже приелся? Беру картошку, мясо и собираю в миске с чесночной заправкой
Общество
Хочешь салат, но оливье уже приелся? Беру картошку, мясо и собираю в миске с чесночной заправкой
Легко, вкусно, полезно: 3 салата с редисом на каждый день
Семья и жизнь
Легко, вкусно, полезно: 3 салата с редисом на каждый день
Люблю его просто мазать на хлеб, такой салат со свеклой никогда не простаивает: без майонеза
Общество
Люблю его просто мазать на хлеб, такой салат со свеклой никогда не простаивает: без майонеза
рецепты
салаты
свекла
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.