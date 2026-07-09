Натираю свеклу на терке — и в салат, через 15 минут подаю «Витаминный» с орехами: яркий, сочный и без майонеза

Натираю свеклу на терке — и в салат, через 15 минут подаю «Витаминный» с орехами: яркий, сочный и без майонеза

Беру свежую свеклу, грецкие орехи, чеснок и зелень, натираю корнеплод на крупной терке, добавляю рубленые орехи, измельченный чеснок и заправляю смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.

Получается обалденная вкуснятина: свекла хрустящая, сочная, с ореховым привкусом и пикантной чесночной ноткой — яркий и полезный салат без майонеза, который подходит и к мясу, и как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние свеклы (около 400 г), 100 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки или укропа, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка горчицы, соль и перец по вкусу. Свеклу очистите и натрите на крупной терке. Орехи измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Соедините свеклу, орехи, чеснок и зелень, залейте заправкой, хорошо перемешайте. Дайте настояться 5–10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот салат — даже те, кто не любит свеклу, просили добавки! Орехи и горчица делают его необычным. Кстати, вместо оливкового масла можно взять льняное — будет еще полезнее.