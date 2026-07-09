Хочешь салат, но оливье уже приелся? Беру картошку, мясо и собираю в миске с чесночной заправкой

Хочешь салат, но оливье уже приелся? Беру картошку, мясо и собираю в миске с чесночной заправкой

В холодильнике только картошка и кусок говядины? Не вопрос. Через полчаса у тебя на столе будет полноценный ужин.

Ингредиенты

Говядина отварная — 300 г, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 1 шт., соль, перец — по вкусу, масло растительное — для заправки, уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала варю картофель в мундире до готовности. Тем временем нарезаю отварную говядину тонкими полосками, а лук — полукольцами. Лук обязательно мариную в уксусе с щепоткой сахара минут 10 — убирает горечь и добавляет кислинку. Остывший картофель чищу и режу кубиками.

Смешиваю в миске мясо, картошку, маринованный лук и давленый чеснок. Заправляю растительным маслом, солю, перчу и перемешиваю. Все. Плотный и простой ужин готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Говядина, нарезанная соломкой, не разварилась, а картошка держала форму и пропиталась чесночным ароматом. Текстура получилась плотная, сочная, не размазня. Главный совет: дайте салату постоять в холодильнике час — вкус станет насыщеннее.