Вместо скучных запеканок — клафути с грушей: воздушное, кремовое, с сочными фруктами. Идеально к чаю!

Беру спелые груши, яйца, молоко и муку — и за 40 минут получаю воздушное суфле с фруктами, которое тает во рту. Все просто: взбиваю яйца с сахаром, добавляю молоко и муку, заливаю тесто в форму с грушами и запекаю до румяной золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: клафути пышное, нежное, с кремовой текстурой и сочными грушами, которые при запекании становятся мягкими и ароматными.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 спелых груш, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 200 мл молока, щепотка соли, ванилин по желанию. Груши очистите, нарежьте дольками, выложите в смазанную маслом форму. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены, добавьте муку и молоко, перемешайте до однородности. Залейте тестом груши. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или охлажденным, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это клафути — даже те, кто не любит груши, просили добавки! Оно получается нежным как суфле. Кстати, вместо груш можно взять яблоки или персики.