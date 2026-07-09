Российская ПВО уничтожила за сутки более 460 украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки девять управляемых авиабомб и более 460 украинских беспилотников самолетного типа, заявили представители Минобороны России в своем канале на платформе МАКС. Уточняется, что всего с начала проведения СВО были уничтожены 177 674 дрона ВСУ.

Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении пункта временной дислокации подразделения Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области. По данным ведомства, для удара была применена легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39.

До этого стало известно, что ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, под удары попали склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.