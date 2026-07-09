Силы ПВО сбили два украинских дрона на подлете к Москве

Силы ПВО сбили два украинских дрона на подлете к Москве Собянин: система ПВО уничтожила второй за сутки БПЛА над Москвой

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы, сообщил в своем канале в МАКСе мэр Москвы Сергей Собянин. Этот дрон стал уже вторым БПЛА, пытавшимся атаковать столицу с начала текущих суток.

Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 июля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее сообщалось, что получивший тяжелое ранение 1 июля при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово житель Белгородской области скончался в больнице.