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09 июля 2026 в 14:08

Силы ПВО сбили два украинских дрона на подлете к Москве

Собянин: система ПВО уничтожила второй за сутки БПЛА над Москвой

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы, сообщил в своем канале в МАКСе мэр Москвы Сергей Собянин. Этот дрон стал уже вторым БПЛА, пытавшимся атаковать столицу с начала текущих суток.

Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 июля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее сообщалось, что получивший тяжелое ранение 1 июля при ударе беспилотника по автомобилю в поселке Уразово житель Белгородской области скончался в больнице.

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