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09 июля 2026 в 14:16

Фигурантам дела о хищении в санатории на 3 млрд рублей вынесли приговор

Фигурантов дела о хищении имущества санатория «Русь» осудили в Москве

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Фигуранты дела о хищении имущества санатория «Русь» стоимостью более 3 млрд рублей Андрей Чепурной и Валерий Белялов осуждены в Москве на 11 и 8 лет лишения свободы, сообщила прокуратура. Суд признал их виновными в совершении особо крупного мошенничества.

Суд <....> назначил Чепурному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1,9 млн рублей, Белялову — восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 955 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что злоумышленники в составе организованной группы похитили имущество и денежные средства санаторно-курортного комплекса, расположенного в Московской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю обвинил бизнесмена Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Цзю отметил, что в 2018–2019 годах одолжил учредителю детского центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса, однако обратно их так и не получил — предприниматель вернул только около 1,75 млн рублей.

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