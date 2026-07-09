В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США ЕС заменит самолеты-дозаправщики, средства РЭБ и ПВО после сокращения помощи США

Европе предстоит заменить самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, такая необходимость возникнет по мере сокращения военного вклада США в НАТО, передает Euractiv.

Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, — сообщил адмирал.

При этом Драгоне подчеркнул, что союзникам не следует полностью копировать военный потенциал США. По его словам, НАТО необходимо одновременно модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладываться в развитие беспилотников, автономных систем и доступных высокоточных средств поражения.

Ранее Драгоне заявил, что вывод американских войск из Европы будет постепенным и скоординированным и не ослабит потенциал НАТО, если европейские союзники восполнят пробелы в силах и средствах. До этого генсек Альянса Марк Рютте сообщил, что члены НАТО планируют инвестировать €27 млрд (2,3 трлн рублей) в топливную инфраструктуру для укрепления цепочек поставок и обеспечения боеготовности своих войск.