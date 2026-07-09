Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 09:59

В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США

ЕС заменит самолеты-дозаправщики, средства РЭБ и ПВО после сокращения помощи США

Джузеппе Каво Драгоне Джузеппе Каво Драгоне Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европе предстоит заменить самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, такая необходимость возникнет по мере сокращения военного вклада США в НАТО, передает Euractiv.

Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, — сообщил адмирал.

При этом Драгоне подчеркнул, что союзникам не следует полностью копировать военный потенциал США. По его словам, НАТО необходимо одновременно модернизировать традиционные вооружения и активнее вкладываться в развитие беспилотников, автономных систем и доступных высокоточных средств поражения.

Ранее Драгоне заявил, что вывод американских войск из Европы будет постепенным и скоординированным и не ослабит потенциал НАТО, если европейские союзники восполнят пробелы в силах и средствах. До этого генсек Альянса Марк Рютте сообщил, что члены НАТО планируют инвестировать €27 млрд (2,3 трлн рублей) в топливную инфраструктуру для укрепления цепочек поставок и обеспечения боеготовности своих войск.

Европа
США
НАТО
ПВО
РЭБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.