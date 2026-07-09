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09 июля 2026 в 09:30

В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США

Euractiv: вывод войск США из Европы пройдет постепенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вывод американских войск из Европы будет проходить постепенно и в координации с союзниками по НАТО, заявил Euractiv председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. При этом потенциал Альянса не снизится, если европейские страны смогут оперативно восполнить существующие пробелы в своих военных возможностях.

По его словам, процесс замены потенциала, который на протяжении длительного времени обеспечивали США, уже находится под постоянным контролем. Страны разработали план передислокации американских сил и средств. По его словам, все действия будут осуществляться в условиях полной координации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о намерении сохранить членство Соединенных Штатов в Альянсе. На закрытой встрече в Анкаре американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона продолжать поставки оружия партнерам независимо от условий его дальнейшего применения. Трамп на саммите НАТО также заявил, что Европа должна уважать Соединенные Штаты.

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