В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США Euractiv: вывод войск США из Европы пройдет постепенно

Вывод американских войск из Европы будет проходить постепенно и в координации с союзниками по НАТО, заявил Euractiv председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. При этом потенциал Альянса не снизится, если европейские страны смогут оперативно восполнить существующие пробелы в своих военных возможностях.

По его словам, процесс замены потенциала, который на протяжении длительного времени обеспечивали США, уже находится под постоянным контролем. Страны разработали план передислокации американских сил и средств. По его словам, все действия будут осуществляться в условиях полной координации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о намерении сохранить членство Соединенных Штатов в Альянсе. На закрытой встрече в Анкаре американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона продолжать поставки оружия партнерам независимо от условий его дальнейшего применения. Трамп на саммите НАТО также заявил, что Европа должна уважать Соединенные Штаты.