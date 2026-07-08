Трамп выступил с противоречивым заявлением о членстве США в НАТО Трамп заявил союзникам о желании сохранить США в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о намерении сохранить членство Соединенных Штатов в Альянсе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. На закрытой встрече в Анкаре американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона продолжать поставки оружия партнерам независимо от условий его дальнейшего применения.

Мы хотим оставаться с вами, — сказал Трамп.

Трамп на саммите НАТО также заявил, что Европа должна уважать Соединенные Штаты. Также он потребовал от союзников увеличить расходы на оборону. По данным журналистов, выступление прозвучало на закрытой части встречи с лидерами Альянса. Трамп также неоднократно упоминал Иран и дал понять, что не намерен возобновлять переговоры с Тегераном.

До этого Трамп подтвердил, что испытывает отвращение к НАТО. Он в очередной раз напомнил, что союзники по Альянсу отказались помогать во время операции на Ближнем Востоке. В то же время политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Конгресс США никогда не позволит президенту страны Дональду Трампу выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий.