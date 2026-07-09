Мощный ливень с грозой надвигается на Москву и Подмосковье МЧС: ливень, гроза и град придут в Москву и Подмосковье 10 июля

Жителям и гостям Москвы стоит приготовиться к ливню, грозе, граду и шквалистому ветру в пятницу, 10 июля, сообщили в управлении МЧС России по столице. Непогода придет в столицу и Подмосковье из-за влияния активного циклона, который смещается с юга.

Осадки прогнозируются с 12:00 до 21:00. Ветер в это время может достигнуть скорости до 20 метров в секунду. Специалисты посоветовали всем гражданам быть внимательными и осторожными. Они призвали водителей парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. При необходимости жители и гости Москвы и Подмосковья могут обратиться к спасателям.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столице улучшится только во второй половине июля. Она также добавила, что в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, атмосферные условия будут нестабильны. Температура воздуха может упасть до 14 градусов. В Московской области она может достигнуть 21 градуса.