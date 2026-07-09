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09 июля 2026 в 14:41

Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Подмосковье

Синоптик Ильин: 10 июля Подмосковье накроют сильные ливни и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области с 10 июля ожидаются сильные ливни и грозы, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. Он отметил, что за выходные в регионе может выпасть до 50 мм осадков.

На востоке Подмосковья температура местами достигнет +30–32 градусов. При этом уже днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы, — сказал Ильин.

Синоптик подчеркнул, что из-за непогоды возможны локальные подтопления на дорогах и во дворах. По его словам, автомобилистам и отдыхающим на природе в эти дни следует соблюдать осторожность.

Ранее советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что пятница и суббота, 10 и 11 июля, станут самыми теплыми днями в Москве на этой неделе. По его словам, температура достигнет +25–27 градусов, однако в городе ожидаются осадки.

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