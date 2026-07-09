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09 июля 2026 в 13:44

Синоптик назвал самые теплые дни в Москве на этой неделе

Синоптик Варакин: 10 и 11 июля станут самыми теплыми днями в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пятница и суббота, 10 и 11 июля, станут самыми теплыми днями в Москве на этой неделе, рассказал «Радио 1» советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Он отметил, что температура достигнет 25–27 градусов, однако в городе ожидаются осадки.

С пятницы на субботу и в воскресенье ожидаем самые сильные дожди, — рассказал Варакин.

Синоптик подчеркнул, что с четверга по воскресенье прогнозируется мощный атмосферный фронт с ливнями, до половины месячной нормы осадков. По его словам, в понедельник погода сместится, осадки уменьшатся, температура снизится до 20–25 градусов.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге начнется постепенное потепление. По его словам, воздух в ближайшие дни прогреется до +22 градусов.

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