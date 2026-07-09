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09 июля 2026 в 14:58

Тяжелобольная Лерчек начала продавать нижнее белье за 1590 рублей

Тяжелобольная блогерша Лерчек запустила бренд белья

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 года Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) представила в социальных сетях свой новый бренд нижнего белья. В продаже уже появились стринги стоимостью 1590 рублей.

Чекалина лично приняла участие в рекламной фотосессии. Параллельно в Сети начали распространяться обзоры от других инфлюенсеров, успевших приобрести вещи из дебютной коллекции.

Ранее гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по уголовному делу Лерчек о незаконных валютных операциях. Судебный процесс в отношении блогерши был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.

После этого возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал про ее сильные боли после курса химиотерапии. Он сообщил, что восьмой курс блогерша прошла 1 и 2 июля. На пятый день после завершения лечения она почувствовала сильные боли в области живота. Ее состояние контролируют медики.

До этого Лерчек призналась, что ходит в рестораны во время химиотерапии, когда не испытывает тошноту. Знаменитость рассказала, что выполняет все рекомендации врачей и принимает назначенные лекарства. По словам Лерчек, она старается сохранять оптимизм и не хочет тратить силы на жалость к себе.

Шоу-бизнес
Лерчек
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нижнее белье
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